Andrew Garfield per “In nome del cielo”: «Il mio rapporto con la fede è in continua evoluzione»

Mercoledì 31 Agosto 2022, 15:12

In nome del cielo, è una serie in arrivo su Disney+ dal 31 agosto, ispirata al bestseller true crime di Jon Krakauer e segue gli eventi che hanno portato all’omicidio del 1984 di Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e della sua bambina in un sobborgo di Salt Lake Valley, Utah. Mentre il detective Jeb Pyre (Andrew Garfield) indaga sugli eventi che hanno coinvolto la famiglia Lafferty, scopre verità sepolte sulle origini della religione LDS e sulle violente conseguenze di una fede inflessibile. Quello che scopre Pyre, un devoto mormone, lo porta a mettere in discussione la sua stessa fede. La serie vede nel cast anche Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie e Sandra Seacat. In nome del cielo è creata dal premio Oscar® Dustin Lance Black, che è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Brian Grazer, Ron Howard e Anna Culp per Imagine Television; Jason Bateman e Michael Costigan di Aggregate Films; David Mackenzie e Gillian Berrie. In Nome del Cielo è prodotta da FX Productions.

(Servizio a cura di Eva Carducci)

