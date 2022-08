Brad Pitt per Bullet Train: «Forse i miei genitori non dovevano farmi vedere certi film da bambino»

Il Pianeta delle Scimmie e il cartone Jonny Cash sono gli spiriti guida di Brad Pitt. Il divo di Hollywood si diverte, e diverte, nel nuovo film “Bullet Train”, un mix ben calibrato di cultura pop, in cui c’è un riferimento particolare a “Il trenino Thomas”, cartone animato con cui due dei protagonisti “leggono” gli adulti che li circondano. Da qui la domanda che abbiamo posto al cast. In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a portare a termine il suo compito senza problemi dopo l’ennesimo ingaggio finito male. Il destino, tuttavia, sembra avere altri piani: la missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione sul treno più veloce del mondo con avversari letali provenienti da ogni parte del globo, tutti con obiettivi collegati ma contrastanti. Dal regista di Deadpool 2, David Leitch. Dal 25 agosto in sala distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. (Servizio a cura di Eva Carducci)

