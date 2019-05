Palladio, dal 20 al 22 maggio nelle multisale Uci Cinemas il film sul grande architetto del Cinquecento

Dal 20 al 22 maggio nelle multisale del Circuito Uci Cinemas arriva

Palladio

, il progetto cinematografico diretto da Giacomo Gatti e dedicato all'architetto Andrea Palladio, che con la sua opera divenne il punto di riferimento per la costruzione dei più importanti edifici del potere nel mondo. È un viaggio alla scoperta dell'universo antico di Palladio, ma al contempo della sua modernissima eredità: infatti, Wall Street - come d'altra parte anche la Casa Bianca e il Congresso - è stata costruita seguendo le indicazioni che il Palladio ha lasciato scritto quattrocentocinquanta anni fa. Il docu-film, distribuito da Magnitudo con Chili, è un viaggio tra New York, la Virginia, Washington D.C., il Veneto delle grandi ville e la Roma dei templi classici. Immagini rigorose ed evocative portano sul grande schermo edifici iconici come Villa La Rotonda, Villa Foscari, la Chiesa del Redentore a Venezia, la Casa Bianca, il Campidoglio, il Pantheon e i Fori romani.

