All’Apulia Fest il web è 2.0: tra i protagonisti il corto “Helastic Heart”

Non si arresta il successo artistico per “Elastic Heart”, il cortometraggio realizzato e prodotto da Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino. La pellicola continua a far parlare di sé facendo incetta di premi e riconoscimenti. Dopo le tante nominations e la vittoria di ben due premi ai Rome Web Awards 2017 arriva un’altra importante selezione al festival internazionale Apulia Web Fest, fondato da Michele Pinto (in programma dal 17 al 19 maggio). Il web 2.0 ha portato la tanto sperata meritocrazia nel settore audiovisivo. Questa realtà così rivoluzionaria sta generando una quantità di prodotti audiovisivi web in crescente aumento. In tv e nel cinema abbiamo già dei nuovi protagonisti nati proprio nella rete.



Questo festival che oltre a premiare il miglior prodotto audiovisivo da l’opportunità di conoscere il pensiero e il talento di giovani artisti, soprattutto in relazione all’area del Mediterraneo che sta vivendo un momento storico particolare. L’Apulia Web Fest è un evento concentrato proprio sull’unicità di questa zona del mondo, che sin dagli albori dell’umanità è stato un po’ la culla della civiltà e poi subito dopo crocevia di intensi traffici commerciali e scambi commerciali. Per questo punterà a parlare di Mediterraneo e di pace. Ma non solo: darà spazio anche alle peculiarità paesaggistiche della Puglia , valorizzandone le immerse risorse. Al festival concorrono, corti, serie, film, web serie, tanti lavori provenienti da tutto il mondo.

L’avvenuta selezione riempie di entusiasmo, gioia e grande soddisfazione sia Nunzio Bellino che Giuseppe Cossentino che hanno investito nel progetto “Elastic Heart” «che è un piccolo film girato con grande passione da parte di tutta la troupe ed il risultato del successo riscosso fin ora va attribuito proprio a questo». Il cortometraggio racconta dei sentimenti e la vita vera di Nunzio che convive con una rara patologia, la Sindrome di Ehlers Danlos, che si intreccia a temi come bullismo, discriminazione, emarginazione e cyberbullismo. L’obbiettivo del corto è sensibilizzare l’opinione pubblica e portare a conoscenza dei più la storia di Nunzio. «Ho studiato tanto prima di realizzare questo cortometraggio soprattutto ho fatto uno studio approfondito sulla psicologia di Nunzio, di tutto il suo dramma e background e lo sto facendo ancora con la stessa passione e lo stesso entusiasmo del primo giorno di riprese - racconta il regizta Cosentino - insieme a Nunzio ho speso tutte le energie possibili. Oggi possiamo dire di aver fatto un piccolo miracolo con grandi risultati, con la speranza che questo corto possa diventare un lungometraggio per raccontare la storia completa di “Elastic Heart”». Il messaggio di Nunzio è forte e chiaro: «La diversità non è discriminazione ma è una ricchezza, un valore aggiunto e bisogna andare sempre avanti nonostante le difficoltà della vita, parola di un “Cuore Elastico”».

