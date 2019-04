Cinema digitale indipendente: a Terlizzi dal 17 al 19 maggio il primo Apulia Web Fest

La Puglia ospiterà il suo primo festival internazionale dedicato al cinema digitale indipendente. Si terrà a Terlizzi, in provincia di Bari, dal 17 al 19 maggio l'Apulia Web Fest - Audiovisuals, Peace and Food, organizzato dall'Associazione culturale Morpheus Ego, con direttore artistico Michele Pinto. Il festival è inserito all'interno del circuito mondiale della Webseries World Cup, la Coppa del mondo delle webserie che, ogni anno decreta la migliore produzione filmica della rete al mondo, sulla base dei punti accumulati in ben ventiquattro festival aderenti. Terlizzi rappresenta così la Puglia, seconda regione italiana dopo la Sicilia a entrare nel circuito mondiale della Webseries World Cup, ma anche l'Italia e le sue eccellenze nel panorama cinematografico multimediale in un contesto prestigioso ed internazionale.



«Con il supporto del mio staff, ho cercato di creare una festa per il territorio e per i videomakers di tutto il mondo in cui troveranno spazio dibattiti, showcooking, concerti e, naturalmente, proiezioni, nel segno di quelle che sono le colonne portanti del nostro festival: gli audiovisivi, la pace ed il cibo visto proprio come potenziale collante tra tutti i popoli», afferma Pinto. Il festival è rivolto a opere audiovisive in formato digitale come webserie, cortometraggi, lungometraggi, documentari, filmati realizzati dalle scuole e ospiterà artisti provenienti da 26 diverse nazioni di tutto il mondo, attori e attrici, registi e produttori. Location del festival saranno il chiostro del Convento delle Clarisse, la pinacoteca M. De Napoli e la biblioteca Comunale di Terlizzi.

