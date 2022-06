Via libera agli aiuti da 15,6 milioni per il turismo in Italia

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato uno schema italiano da 15,6 milioni di euro a sostegno del settore turistico nel contesto della pandemia di coronavirus. Gli aiuti verranno erogati in importi limitati e come sostegno per i costi fissi scoperti, in entrambi i casi sotto forma di credito d'imposta per compensare parzialmente le imprese per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa alle attività turistiche.

Per essere ammissibili, le imprese turistiche devono aver subito un calo del fatturato di almeno il 50% nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021, rispetto al corrispondente periodo del 2019. Le aziende che potranno beneficiare dell'aiuto saranno circa mille. Nel caso degli aiuti con importi limitati, il sostegno non supererà i 2,3 milioni di euro per azienda, mentre per gli aiuti per i costi fissi non coperti non supereranno i 12 milioni di euro per impresa. Le risorse saranno concesse entro e non oltre il 30 giugno 2022.