Venezuela: Tajani, ho appena parlato con Guaidó

BRUXELLES - "Ho appena parlato" con Guaidó "ribadendo il nostro sostegno alla democrazia. La prossima settimana il Parlamento europeo dibatterà e approverà un'ulteriore risoluzione sulla situazione in Venezuela": così in un tweet il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, dando notizia del suo scambio telefonico con il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela Juan Guaidó.

"Il presidente Juan Guaidó è l'unico interlocutore istituzionale in Venezuela perché è colui che gode della legittimità democratica: sono in contatto con lui e stiamo seguendo da vicino gli eventi in Venezuela, siamo molto preoccupati dei rischi di violenza e repressione del regime di fronte alle massicce marce di protesta". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani precisando che "alla luce delle drammatiche proteste che si svolgono in Venezuela, è chiaro che il popolo venezuelano è stufo del regime illegittimo di Maduro, che non ha vinto la presidenza in elezioni libere ed eque e si aggrappa al potere mentre imprigiona l'opposizione".

Tajani sottolinea che "di fronte al malcontento generale, Maduro deve andare ora" e annuncia che il Parlamento europeo, durante la sessione plenaria della prossima settimana, discuterà della situazione in Venezuela e adotterà un'ulteriore risoluzione urgente in materia". Si tratterà della "nona risoluzione sul paese dall'inizio della legislatura": "Nessun altro paese ha ricevuto questo tipo di attenzione". Secondo il presidente dell'Eurocamera, "una transizione pacifica del potere deve essere preparata attraverso elezioni libere e credibili" e "l'Unione europea e il resto della comunità internazionale devono fornire i mezzi e la loro esperienza per accompagnare questa transizione, il che si tradurrà in un ritorno alla democrazia il prima possibile".

