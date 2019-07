Ue: stima Pil Italia +0,1 nel 2019 e +0,7 nel 2020

BRUXELLES - Le previsioni economiche che la Commissione Ue pubblicherà domani, salvo sorprese dell'ultima ora, confermeranno quanto già fotografato in quelle di maggio, ovvero una crescita che per l'Italia si fermerà a 0,1% per il 2019 e salirà fino allo 0,7% l'anno prossimo. E' quanto apprende l'ANSA da fonti Ue.

Le previsioni economiche d'estate della Commissione europea avranno soltanto il dato del Pil e quello dell'inflazione, perché si tratta di "stime intermedie" pubblicate due volte all'anno. Per avere quelle complete di tutti i dati bisognerà aspettare novembre, con le previsioni d'autunno. I numeri di domani conterranno pochi ritocchi alla crescita dei Paesi dell'Eurozona rispetto a quelle di maggio. Come anticipato dal vicepresidente Dombrovskis, tutti cresceranno ma con ampie differenze. L'Italia, a maggio, con lo 0,1% si confermava fanalino di coda della Ue. La crescita della zona euro era a 1,2% per il 2019 e 1,5% per il 2020, e dovrebbe rimanere sostanzialmente invariata.

