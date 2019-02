Tav: Ue, resta progetto necessario per unire regioni

BRUXELLES - Per la Commissione Ue la Tav "resta un progetto importante per l'Italia, la Francia e l'Ue" in quanto si tratta di un "progetto transeuropeo necessario per unire le regioni e rafforzare la coesione, è un progetto di solidarietà e unione" e che "aumenta i mezzi di trasporto sostenibili". Così il portavoce della commissaria ai trasporti Violeta Bulc dopo l'incontro con i tecnici del governo che hanno illustrato i risultati dell'analisi costi-benefici sulla Torino Lione.

Ultimo aggiornamento: 13:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA