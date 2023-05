Stoltenberg: "Possibile che a luglio si decida l'adesione della Svezia alla Nato"

BRUXELLES - "È possibile" che l'adesione della Svezia alla Nato venga decisa al vertice dell'Alleanza a Vilnius a luglio. "Stiamo lavorando con forza perché avvenga il prima possibile". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a un evento in Norvegia. "C'è una finestra ora, soprattutto dopo le elezioni turche e con la costituzione del Parlamento turco", ha aggiunto Stoltenberg che ha considerato l'evento come "importante per l'intera regione nordica e baltica e per la Nato".

"Non abbiamo alcuna certezza, naturalmente parliamo di decisioni sovrane da parte di un parlamento nazionale: il mio messaggio è che è possibile raggiungere il fatto di avere la Svezia come pieno membro Nato per il vertice di Vilnius", ha sottolineato Stoltenberg.

Sul sostegno all'Ucraina, il Segretario generale si è detto "fiducioso che, con il sostegno degli alleati della Nato, il Paese possa continuare a liberare le terre occupate e a prevalere come nazione sovrana e indipendente".