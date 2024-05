Orban blocca la dichiarazione a 27 sulla Georgia

BRUXELLES - L'Ue non ha potuto diffondere una dichiarazione a 27 sulla Georgia - come spesso accade in materia di politica estera - a causa dell'opposizione di Budapest. Lo confermano all'ANSA alcune fonti diplomatiche. Il testo è stato quindi diffuso a nome dell'alto rappresentante Josep Borrell e della Commissione. Ma anche qui c'è un piccolo giallo. Una prima versione, nel titolo, portava la firma di Borrell e di Oliver Varhelyi, commissario ungherese titolare dell'Allargamento; nella seconda comunicazione, invece, nell'intestazione spariva il nome di Varhelyi e compariva il riferimento alla Commissione. Il testo resta uguale. "Abbiamo modificato solo l'intestazione per mostrare che si tratta di una dichiarazione congiunta alto rappresentante-Commissione", ha commentato un portavoce smentendo teorie cospirative secondo le quali Varhelyi avrebbe ritirato la firma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA