Ok Ue ad aiuti di Stato per aziende agricole italiane

BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato il regime di aiuti di Stato italiano da 12 milioni di euro per sostenere aziende agricole colpite dall'epidemia di coronavirus. L'ok è arrivato nell'ambito del quadro temporaneo di regole per gli aiuti di Stato, creato in risposta alla pandemia. Il via libera autorizza l'Italia a erogare degli aiuti Pac 4 mesi prima della data prevista, con benefici stimati per oltre mille imprese. Il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni dirette e sarà accessibile alle aziende di tutte le dimensioni e lavoratori autonomi, attivi nel settore agricolo.



Ultimo aggiornamento: 13:36

