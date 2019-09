Migranti: Ue, seguiamo da vicino sviluppi su nave Eleonore

BRUXELLES - "Stiamo seguendo gli sviluppi su nave Eleonore da vicino. Secondo quanto abbiamo capito, la nave potrà sbarcare in Italia. Da parte nostra proseguiamo i contatti con gli Stati membri, per identificare quelli che vogliono collaborare" al ricollocamento dei migranti, una volta sbarcati. Così la portavoce della Commissione Ue per le Migrazioni, Natasha Bertaud, aggiungendo: "Diamo il benvenuto al fatto che ci sia già un numero di Stati impegnati. Ma rivolgiamo un appello anche alle ong a cooperare per una soluzione veloce".

Ultimo aggiornamento: 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA