Migranti: fonti, minisummit a Malta previsto il 23 settembre

BRUXELLES - E' prevista per il 23 settembre il mini-summit sulla gestione dei migranti della Valletta. Si apprende da fonti diplomatiche europee a Bruxelles, che tuttavia parlano di un'informazione ancora ufficiosa. Alla riunione partecipano i ministri dell'Interno di Francia, Germania, Italia, Malta, Finlandia (presidenza di turno del Consiglio dell'Ue) e la Commissione europea. Per venerdì è stato fissato un incontro tecnico di preparazione, a Malta. Sul tavolo ci sarà un documento, ma qualsiasi decisione sarà lasciata al livello politico. Al minisummit si cercherà di raggiungere una soluzione su un meccanismo temporaneo per gestire gli sbarchi nel Mediterraneo centrale, in attesa di progressi sulla riforma di Dublino.

Ultimo aggiornamento: 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA