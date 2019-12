BRUXELLES - "E' questo il momento giusto per fare passi avanti sul Mes e sull'Unione bancaria" perché non ci sono crisi in corso: lo ha detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni entrando all'Eurogruppo. Gentiloni ha poi detto che la riforma del Mes "non danneggia l'Italia né nessuno".

"Non vediamo ragione per cambiare testo" del Mes: lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno.

Ultimo aggiornamento: 13:53

