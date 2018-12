Manovra: Merkel, fiduciosa su possibilità accordo

BRUXELLES - "Sono fiduciosa che un'accordo possa essere raggiunto". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato le trattative in corso a Bruxelles tra Commissione Ue e governo italiano per trovare un'intesa che scongiuri l'apertura di una procedura per debito eccessivo. "Il dialogo in corso è positivo, oggi Conte mi ha descritto approfonditamente il piano di riforme dell'Italia. Resto pienamente dalla parte della Commissione a cui spetta valutare" la manovra.

"Mi aspetto che la Commissione sia estremamente diretta e ferma con i Paesi che non si attengono ai criteri del Patto di stabilità e crescita", ha detto il premier olandese Mark Rutte, rispondendo a chi chiedeva se l'aggiustamento della manovra proposto dall'Italia sia sufficiente per trovare un accordo con Bruxelles, che oggi ha incontrato Giuseppe Conte. "Non sta a me commentare" le trattative in corso, ha poi precisato il premier olandese. "In questa fase è la Commissione che deve dare un parere sul bilancio".

