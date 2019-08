Macron designa Sylvie Goulard come commissario Ue

PARIGI - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha proposto per il posto di Commissario europeo della Francia Sylvie Goulard, ex ministra della Difesa ed ex consigliera di Romano Prodi. Sylvie Goulard ha lavorato nel 2012 anche con Mario Monti, firmando con lui un libro su "Democrazia in Europa".

Sylvie Goulard, 54 anni, è stata eurodeputata e ministra della Difesa, ma si dimise dal primo governo di Edouard Philippe a seguito dell'apertura di un'inchiesta preliminare per abuso di fiducia contro il suo partito, il MoDem (centristi).

La presidenza sottolinea in un comunicato che la Goulard - che parla correntemente italiano - ha "un'esperienza europea" unanimemente riconosciuta e "la capacità di ricoprire un ruolo di primo piano in seno alla Commissione", che sarà presieduta dalla tedesca Ursula Von der Leyen.

E' stata consigliera politica fra il 2001 e il 2004 dell'allora presidente della Commissione europea, Romano Prodi, seguendo i lavori della Convenzione europea in vista della redazione della Costituzione europea. A Bruxelles fu tra i fondatori del Gruppo Spinelli insieme a Guy Verhofstadt e Daniel Cohn-Bendit. Come autrice, ha scritto nel 2012 insieme con l'allora presidente del Consiglio italiano Mario Monti, 'La democrazia in Europa'. Dal 2016 aderisce al movimento di Emmanuel Macron En Marche!.

