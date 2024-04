L'Italia verso l'azione legale contro l'Austria sul Brennero. Per Bruxelles "è la via più rapida"

BRUXELLES - "So che l'Italia vuole portare l'Austria in tribunale" per i i blocchi unilaterali al Brennero "e vedremo che cosa farà la Corte di giustizia europea". Ma "è il modo più rapido per risolvere la questione, una sentenza è molto più rapida di qualsiasi procedura di infrazione". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, a margine dei Connecting Europe Days 2024, rispondendo a una domanda sulla procedura avviata dal governo. La questione "va avanti da tempo" e "come Commissione europea abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità" di agire "per trovare una soluzione", ha sottolineato.

"I divieti unilaterali dell'Austria sono inaccettabili e insostenibili perché bloccano il principale asse di collegamento tra il sud e il nord Europa", ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini durante un question time alla Camera. "A fronte dell'inerzia vergognosa della Commissione pluriennal per una soluzione negoziat mai arrivata, abbiamo deciso insieme al presidente Meloni e al ministro Fitto e agli altri ministri competenti,di attivare formalmente la procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato Istitutivo dell'Ue", ha detto il ministro.