'L'Europa sei tu', concorso per videomaker amatoriali

BRUXELLES - È stata prorogata fino al 6 ottobre la scadenza per partecipare al concorso video 'Europe is you', organizzato dall'Agenzia per la coesione territoriale e dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio. Per tentare di vincere uno dei due smartwatch messi in palio per le due clip migliori, è necessario inviare un video breve di massimo 40 secondi che risponda alla domanda "perchè l'Europa sei tu?". Questo è infatti lo slogan della Giornata della cooperazione europea 2019 (Ec Day), che si terrà a Roma il 24 e 25 ottobre, nell'ambito della quale è stato ideato il concorso per videomaker amatoriali. Lo scopo dell'iniziativa è sensibilizzare i cittadini sui valori della cooperazione tra popoli europei e raccontare le opportunità derivanti dall'appartenenza all'Ue.



Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia, in particolare agli studenti delle scuole superiori e universitari. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito dell'Agenzia per la coesione.

Ultimo aggiornamento: 15:04

