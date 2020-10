Gentiloni, non torneremo a Patto com'era prima

BRUXELLES - "Abbiamo confermato agli Stati membri che la sospensione del Patto resterà in vigore per tutto il 2021, credo useremo l'anno prossimo per discutere in che modo tornare alle regole di bilancio, ma sicuramente non possiamo tornare automaticamente alle stesse regole che avevamo": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni in un'intervista a France 24. "Non dico che dobbiamo cambiare i Trattati, perché sarebbe un processo molto, molto lungo e complicato, ma possiamo cambiare, rendere più ragionevoli, graduali e differenziati i percorsi per raggiungere gli obiettivi di bilancio, e specialmente introdurre nuove regole per rafforzare la capacità di investimento nella transizione climatica", ha aggiunto.

