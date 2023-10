Francia: rientrato l'allarme bomba nella scuola del prof ucciso ad Arras

PARIGI, 16 OTT - L'allerta bomba lanciata lunedì mattina 16 ottobre nella scuola Gambetta Carnot di Arras, nel nord della Francia è stata revocata. Lo riferisce sul profilo X la polizia francese del Pas-de-Calais. I dovuti accertamenti effettuati sul posto dopo l'allarme bomba, hanno permesso a professori e studenti di rientrare all'interno dell'istituto colpito venerdì scorso dal terrorismo di matrice islamica, con un insegnante ucciso e due feriti gravi.

L'allarme ha interessato la scuola media e il liceo 'Gambetta' di Arras, nel nord della Francia, dove un professore di francese, Dominique Bernard, è stato ucciso venerdì mattina. Sul posto sono intervenute squadre di artificieri che hanno proceduto a effettuare verifiche sulla presenza di ordigni ma anche a perquisizioni di borse e zaini di adulti e studenti presenti.

Secondo BFM TV, l'allerta è scattata per una minaccia apparsa sulla chat del sito del locale commissariato, dove è possibile per i cittadini consultare le procedure da seguire e i casi in cui rivolgersi ai vari servizi di polizia e gendarmeria. Un centinaio di persone, fra studenti e personale, sono stati evacuati, riferisce la radio locale France Bleu Nord. Tutto si è svolto in una situazione di calma relativa, mentre resta sempre operativa, anche in questo caso, la cellula di sostegno psicologico per gli studenti diventata operativa dopo l'attentato di venerdì.

Sabato 14 ottobre il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, è stato chiuso per una giornata a causa dell'allerta terrorismo elevata al massimo livello in Francia. Secondo quanto comunicato dalla direzione, la chiusura si è resa necessaria per "misure di verifica" in relazione all'innalzamento del piano Vigipirate a livello di "emergenza attentati" dopo l'attentato che ha provocato la morte del professore ieri ad Arras.