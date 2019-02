Eurozona: cala produzione edilizia, -0,4% a dicembre

BRUXELLES - Produzione edilizia in calo: a dicembre 2018, rispetto al mese precedente, è scesa di 0,4% nella zona euro e di 0,9% nella Ue-28. E' la prima stima di Eurostat. A novembre 2018, era aumentata rispettivamente di 0,3% e di 0,4%. Su base annuale invece c'è stato un aumento di 0,7% e 0,5%. A calare a dicembre 2018 è soprattutto la costruzione di palazzi residenziali (-0,7%), mentre l'ingegneria civile è salita di 0,4%. Tra i Paesi con il calo più accentuato ci sono Slovenia (-12,4%), Germania (-4,1%) e Regno Unito (-3,8%). Gli aumenti maggiori invece in Svezia (+6,2%), Cechia (+3%) e Spagna (+2,6%). Per l'Italia il dato non è disponibile, ma ad ottobre era calata di 1,7%.



Ultimo aggiornamento: 19 Febbraio, 14:12

