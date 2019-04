Europee: Le Pen, con Salvini costruiremo nuovo gruppo

STRASBURGO - "Vogliamo costruire un nuovo gruppo" al Parlamento europeo con "Salvini, a cui abbiamo dato il mandato di essere il portavoce del gruppo Enf nel quadro di questa ricerca per costituire questo grande gruppo, noi ne siamo parte integrante". Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, oggi a Strasburgo, presentando il manifesto ed il programma in vista delle elezioni europee.

Il "Manifesto per un'Europa delle nazioni non è solo un programma, ma una visione, la grande alternativa all'Unione" attuale, ed "esprime il nostro impegno europeo, noi siamo i veri europei, così come gli altri che condividono il nostro destino". Così Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, oggi a Strasburgo, presentando il manifesto ed il programma in vista delle elezioni europee. "Noi siamo europei attraverso le nostre nazioni", ha precisato.

Ultimo aggiornamento: 15 Aprile, 17:35

