Da compositori Ue premio alla carriera a Ennio Morricone

BRUXELLES - "Uno dei più bravi compositori ma anche il migliore difensore dei diritti d'autore": con questa motivazione l'Alleanza dei compositori e autori Ue Ecsa ha deciso di assegnare un premio alla carriera, il Camille Award, al maestro Ennio Morricone. L'Ecsa ha organizzato a Bruxelles una cerimonia in onore del maestro dopo avergli consegnato fisicamente il premio nei giorni scorsi a Roma. "Comporre musica per film è difficile, perché può essere fatto in tantissimi modi diversi" ha osservato Morricone in un messaggio video.

"Quando il regista ascolta la musica che ho composto prima di finire di girare il film capisce qualcosa in più" ha spiegato. Per l'occasione tre solisti - Gilda Buttà, Luca Pincini e Paolo Zampini - hanno suonato le melodie più note del maestro. La cerimonia ha concluso un dibattito sulla direttiva Ue sul diritto d'autore. Sui tempi di recepimento della direttiva a livello nazionale la Commissione Ue tranquillizza."Non è preoccupante, stiamo lavorando a linee guida per un approccio coordinato" afferma Marco Giorello, direttore dell'unità per il copyright. Sono in corso discussioni tra Commissione, governi e stakeholder soprattutto sull'articolo 17, che prevede che le piattaforme debbano ottenere un'autorizzazione degli autori per condividere contenuti. "Abbiamo ricevuto bozze di documenti solo da Francia e Olanda, sul piano tecnico nessun governo mostra opposizione" conclude Giorello.

Ultimo aggiornamento: 08:27

