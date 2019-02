Agricoltura: verso slittamento riforma Pac, tempi stretti

BRUXELLES - La Commissione agricoltura voterà in aprile sui tre regolamenti della Pac dopo il 2020. A quanto apprende ANSA, questa è la decisione dei coordinatori dei gruppi politici della Commissione. Un calendario del genere escluderebbe la possibilità di un voto in plenaria in questa legislatura ponendo una grande incognita sui tempi di approvazione della riforma della Politica agricola comune. La commissione agricoltura del prossimo Europarlamento potrebbe infatti scegliere di presentare nuovi emendamenti alle proposte fatte dalla Commissione europea nel giugno 2018.



