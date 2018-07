Toscana Endurance, la maxi tenda di lusso dello sceicco: mosaici e suite con sale massaggi

Non chiamatela “tenda”. La Hospitality Marquee Meydan riservata a Sua Altezza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum in occasione del Toscana Endurance Lifestyle 2018 (Pisa -Tenuta di San Rossore), costruita e allestita in meno di 21 giorni, sotto la guida di Gianluca Laliscia, è frutto dell’eccellenza made in Italy e opera di una giovane ed esperta squadra di architetti, ingegneri ed interior designer italiani.



Carta da parati personalizzata e mosaici in vetro decorano le varie suite con sale massaggi. Nel salone principale troneggia un mosaico artistico realizzato da maestri veneziani su una superficie di otto metri quadri. Soggetto, un cavallo al galoppo.Non poteva essere diversamente, visto il contesto equestre sul quale si erge la struttura - concorso internazionale di Endurance “H.H. Sheikh Mohammed

Martedì 31 Luglio 2018



