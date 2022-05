Morto lo sceicco Khalifa bin Zayed, presidente degli Emirati Arabi Uniti: era tra i sovrani più ricchi del mondo

È morto all’età di 73 anni il secondo presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, uno dei monarchi più ricchi del mondo.

Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan, the second president of the United Arab Emirates and the ruler of Abu Dhabi who shunned the limelight even as he oversaw his country’s remarkable transformation, has died. He was 73. https://t.co/WxFKVl7wmk

