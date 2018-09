Morta Edda Panini, l'ultima degli otto fratelli dell'impero delle figurine

Si è spenta all'età di 91 anni Edda Panini, l'ultima della famiglia famosa in tutto il mondo per aver creato l'impero delle figurine. La donna è morta domenica scorsa, a darne l'annuncio sono stati oggi i figli. Nata nel 1927, Edda era l'ultima degli otto fratelli che hanno contribuito a fare di Modena la capitale degli albi delle figurine.



La Panini nasce nel 1961, con la commercializzazione della prima collezione Calciatori, anche se i fratelli Panini avevano già nel 1945 la gestione di un chiosco nel corso Duomo di Modena e nel 1954 era nata l'Agenzia Distribuzione Giornali Fratelli Panini. All'interno dell'azienda, durante gli anni '60 e '70, Edda Panini ha sempre svolto ruoli all'apparenza secondari: era lei a tenere in ordine i francobolli che i piccoli e grandi collezionisti di tutta Italia spedivano alla Panini per ricevere a casa le figurine necessarie per completare l'album.

Martedì 11 Settembre 2018



