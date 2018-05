Meghan Markle in copertina su Newsweek: storia di un'immigrata di colore

in copertina sul prossimo numero di Newsweek (11 maggio). Oltre che il riconoscimento al personaggio in sé, la scelta della redazione del settimanale statunitense, che vende sette milioni copie in tutto il mondo, è quella di fare il punto su questioni come razzismo, rapporti fra classi e mobilità sociale nel Regno unito che il 19 maggio si fermerà per assistere al matrimonio fra, sesto nella linea del trono, e l'attrice e modella di Los Angeles.Foto di Samir Hussein/Wireimage/GettyLa trentaseienne con madre afroamericana e padre statunitense ha conquistato l'opinione pubblica britannica fin dalla conferma della relazione alla fine del 2016 da parte di Kensington Palace. Nel servizio di Yasmin Alibhai-Brown si ripercorre la situazione dell'immigrazione di colore dagli albori dell'Impero britannico fino ai giorni nostri, con gli ultimi anni segnati dall'irrigidimento delle politiche di accoglienza.