Chiara e Fedez, svelati i dettagli sul matrimonio: sarà in stile Coachella

Finito un royal wedding se ne fa un altro. Chiara Ferragni e Fedez convoleranno a nozze il 31 agosto e, come riporta il settimanale Chi, per l'occasione il paese siciliano di Noto si trasformerà in un parco in stile Coachella.La destinazione è stata scelta perchè luogo di nascita della mamma della blogger, Marina Di Guardo, e potremo aspettarci di vederla trasformata con ruote panoramiche, musica e hippie style. Al riguardo sarebbe già stato assoldato un wedding planner con il compito di trasformare la città: l'unica cosa che è certa è che sarà spettacolare.LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni a Cannes da neomamma: abito rosa con strascico da principessa