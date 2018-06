Brigitte Nielsen incinta a 54 anni: per l'attrice è il quinto figlio

ROMA – Alla fineè davvero. Dopo la foto colpubblicata qualche tempo fa dal suo account social (corredata dalla didascalia: “La famiglia si sta allargando”) in molti avevano messo in dubbio il fatto che aspettasse un bambino, ipotizzando una mossa pubblicitaria per far parlare di sè.Tutto però sembra essere confermato dalle numerose foto che l’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Questo per Brigitte, 54 anni, sarebbe il quinto figlio, dopo quattro maschi nati da tre diverse relazioni: Julian Winding, Killian Marcus Nielsen, Raoul Ayrton Meyer Jr, Douglas Aaron Meyer.L’attuale marito è Mattia Dessi, 15 anni più giovane, conosciuto in un ristorante a Lugano.