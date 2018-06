Al Bano frena Romina: «Dice di amarmi ancora ma il mio pensiero non corrisponde al suo»

di Ida Di Grazia

torna a parlare dinell'ultima puntata di "". Stuzzicato dal presentatore, il cantante di Cellino San Marco ha messo un po' di puntini sulle i a proposito del suo rapporto cone sulla sua salute.LEGGI ANCHE: Al Bano e Romina Power, ora spunta un anello: il video "compromettente " del figlio Yari​ LEGGI ANCHE: Romina Power in versione supersexy su Instagram, fan a bocca aperta​ “Non voglio fare Barbara d’Urso ed entrare nella vita privata delle persone - chiede Chiambretti - però come ti sei spiegato di essere così al centro dell’interesse popolare?”. “Ti chiamerò Barbaro - ri sponde Al Bano - non lo so quando trovi la risposta dimmela” .Pierino prova a rinfrescargli la memoria mandando il video dell'ultima intervista che Romina ha rilasciato a Maurizio Costanzo in cui conferma di non aver mai smesso di amare l'ex marito. "Tutta questa masnada di copertine è troppo e il troppo storpia. Rimango senza parole perché secondo me - sottolinea Al Bano - sentimenti così forti sarebbe importante tenerli dentro, ma il mio pensiero non corrisponde a quello di Romina. Però è meglio parlare di amore che dell'odio che popola le cronache".Al di là del gossip da Chiambretti Al Bano ha parlato anche del suo ritiro dalle scene e della sua salute dicendo: "Sono cosciente del fatto che i segnali che il mio corpo mi ha mandato sono molto, molto seri . Devo riassestare la macchina e quando sarà come dico io allora tornerò, non so se tra un anno o 5 mesi. Io senza cantare sto male, ma devo fermarmi".