Wagyu, la carne più pregiata del mondo prodotta anche in Italia: ecco dove trovarla

di Federica Randazzo

Si chiama Wagyu, dal giapponese “wa”, cioè Giappone, e “gyū" bovino, ed è la carne più pregiata e costosa del mondo. A renderla così speciale è la sua inconfondibile marmorizzazione, dovuta alle sottili e fitte ventature di grasso intramuscolare, grazie alle quali è sorprendentemente saporita e tenera, tanto da sciogliersi letteralmente in bocca. Una carne che si potrebbe tagliare con le bacchette, insomma, e che spopola fra i gourmant.A determinare la qualità del Wagyu è proprio il contenuto di grasso: più ce n`è, meglio è! Il livello di marmorizzazione si misura con l’indice BMS (Beef Marbing Score), che va da 1 a 12. Il Wagyu più pregiato deve avere un valore compreso fra BMS7 e BMS 12. A differenza di quello che si potrebbe pensare, però, il grasso del Wagyu non è malsano, anzi, contiene un’alta percentuale di grassi polinsaturi, ricchi di Omega 3 e Omega 5.Per ottenere questi risultati i bovini, appartenenti a speciali razze selezionate nel corso della storia, conducono una vita molto particolare. Leggenda vuole che bevano birra e siano massaggiati quotidianamente a suon di musica classica. Non è escluso che in alcune fattore nipponiche ciò accada veramente, ma forse si tratta di racconti un po’ fantasiosi. Ciò che è sicuro, invece, è che i bovini seguono uno stile di vita e una dieta molto particolare. Sono allevati all’aperto, mangiano esclusivamente erba da pascolo, fieno di riso e mangime concentrato, e sono spazzolati regolarmente. Ecco perché la carne di Wagyu può arrivare a costare fino a 1.000 Euro al Chilo.In Giappone esistono diverse aree specializzate nell’allevamento di questi bovini, fra le quali la più famosa è sicuramente la citta di Kobe, da cui prende il nome il Wagyu più apprezzato e celebre del mondo. Negli ultimi anni, però, stanno spuntando allevamenti di Wagy anche in Italia. Ecco dove trovarli.Siamo a Loreo, in provincia di Rovigo, nella prima azienda italiana ad aver introdotto un allevamento di manzi giapponesi. Il progetto, che nasce alla fine degli anni Novanta, ha dato i propri frutti nel 2009 con la nascita dei primi vitellini. L’azienda è guidata dai fratelli Ferdinando e Andrea Borletti: «Seguiamo rigorosamente i metodi giapponesi tradizionali e ci avvaliamo della consulenza di un esperto giapponese.» Nei primi tre mesi di vita i vitelli crescono in box singoli accanto alle madri, in questo modo hanno accesso al colostro e al latte materno, essenziali per un corretto sviluppo del sistema immunitario. Le razioni alimentari, inoltre, sono studiate su misura per i singoli capi in ragione dell’età e del sesso dell’animale.L’80% del mercato italiano di Wagyu si concentra a Milano. Forte di questo dato economico, l’allevamento della Fondazione Ferrazzi Cova, collegato all’Istituto agrario di Villa Cortese, ha avviato un importante progetto di allevamento di Wagyu. Il programma è stato ideato da Ernesto Beretta, ricercatore dell’Università degli studi di Milano e finanziato dalla Camera di Commercio e da Unionecamere Milano. Il primo Wagyu lombardo gustato sulle tavole italiane è stato un toro di due anni e quasi 900 chili, che negli ultimi quattro mesi di vita è stato alimentato quotidianamente con 10 chili di fiocchi di mais, avena, favino, farina di mais e semi di lino.A Tarano, in provincia di Rieti, da oltre vent’anni Barbara Pergolesi alleva vacche da chianina e maiali neri. Da qualche anno, però, ha introdotto in azienda anche i pregiati bovini giapponesi. «L’idea è stata lanciata da mio figlio, a me è piaciuta molto e mi sono messa subito all’opera per realizzarla.» Dopo diverse ricerche in Italia e all’estero, Barbara ha acquistato i primi bovini in Belgio e li alleva in parte al pascolo e in parte in stalle. Gli animali seguono un rigido protocollo alimentare basato sulla tradizione giapponese, che prevede cereali fioccati, erba e fieno. A essere mangiati sono esclusivamente i castroni maschi con più di quattro anni. La carne di Wagyu può essere degustata direttamente in loco, nel ristorante de Il Giardino Segreto, aperto ogni fine settimana.Sulle verdi montagne altoatesine, il giovane Stefan Rottensteiner alleva bovini giapponesi dal 2011. « Da sempre abbiamo vacche da latte – racconta Stefan – ma io volevo fare qualcosa di alternativo». Così, ha acquistato i primi embrioni in Germania e oggi li alleva nel suo maso a Renon a 1.200 metri. Gli animali trascorrono i primi due anni di vita all’aria aperta, pascolando con la madre e mangiando fieno, trebbie di birra, cereali e lievito di birra. Il terzo anno passano in stalla, ma non sono legati, e alla dieta sono aggiunti semi di lino e fieno di alta montagna ricco di erbe, che rende il sapore sella carne ancora più intenso. L’allevamento altoatesino è il primo in Italia con uno shop online e il prossimo anno inaugurerà il ristorante dove si potrà godere della carne di Wagyu made in Südtirol.