Morto Andrew Balducci: portò a New York la gastronomia italiana

Portò a New York il concetto di gastronomia all'italiana e fu tra i primi importatori di prosciutto di Parma. È morto a 92 anni Andrew Balducci, il fondatore della catena di salumerie con specialità gastronomiche "Balducci's". Nato a Brooklyn nel 1925 e cresciuto in Italia, iniziò la sua attività nel '46 aiutando il padre a vendere la frutta da un carretto nel West Village. Nel 1972 aprì il famoso negozio sulla Sesta Avenue e fu il primo ad offrire specialità gastronomiche di vario tipo sotto lo stesso tetto. Oltre ad aver contribuito alla diffusione del prosciutto di Parma a New York, a Balducci si dà il merito di aver suggerito la coltura delle cime di rapa agli agricoltori californiani.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



