Chihuahua rapito durante furto in casa, lo ritrovano dopo 3 anni in un campo nomadi

MILANO Era il 2015 quando il cagnolino è stato rapito e dopo tre anni la sua padrona, tra le lacrime, l’ha riabbracciato. Durante un controllo avvenuto questa mattina all’interno del campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate, in provincia di Milano, la polizia ha trovato un chihuahua sottratto, come un oggetto qualsiasi, durante il furto in un appartamento a Bergamo. L’animale è stato identificato grazie al microchip e restituito alla proprietaria: era ormai convinta che fosse morto e alla notizia è scoppiata a piangere.



TENTATIVO DI FUGA

Durante il controllo è stato arrestato Giuliano Giorgevich, di 36 anni, destinatario di una condanna a due anni e dieci mesi per un cumulo pene emessa dalla corte d’Appello di Milano. Si nascondeva sotto al letto matrimoniale, sul quale dormivano tre bambini, all’interno di una roulotte. Ha tentato una fuga ma è stato fermato dagli agenti. Sono stati accompagnati in questura per essere identificati tre uomini e due donne, una delle quali è stata denunciata per ricettazione. Il bilancio finale del blitz è di 97 persone identificate (di cui 41 uomini, 43 donne e 13 minori), di nazionalità croata, rumena, italiana e alcuni apolidi, tutti nomadi di etnia rom. Controllati inoltre 18 autoveicoli: un camper e due roulotte sono state sequestrate perché rubate, mentre un’altra roulotte e due veicoli sono stati sequestrati per violazioni amministrative. I tecnici hanno inoltre sospeso quattro utenze elettriche abusive da altrettante abitazioni e personale del Nucleo edilizia e urbanistica della polizia locale ha effettuato dettagliate misurazioni e rilievi relativi ai numerosissimi abusi edilizi presenti sui terreni di proprietà degli occupanti del campo.

