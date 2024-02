“Who TF did I marry?” Cosa è la serie virale del momento su TikTok: fine del matrimonio in 50 parti

Reesa Teesa è la nuova ossessione di TikTok. Milioni di visualizzazioni in soli quattro giorni (alcuni video arrivato a 13 milioni di views), ma non è un influencer, bensì la creatrice di “Who TF Did I Marry?”, una vera e propria serie di 50 episodi dove racconta l’inizio e la fine del suo matrimonio durato un anno con Legion (nome di fantasia per tutelare legalmente l’ex coniuge), un uomo che definisce un “bugiardo patologico”.

“Ciao e benvenuto.

Sappiamo tutti perché sei qui”, così la donna originaria di Atlanta invita il mondo intero ad entrare nella sua vita. E mentre conduce la sua routine quotidiana, Reesa Teesa inizia il racconto e il pubblico sembra non averne mai abbastanza nonostante le otto ore di contenuti online già disponibili sul social.

La storia

La sua storia inizia al tempo della pandemia da Covid-19. Conosce Legion su Facebook, un uomo che le racconta di essersi trasferito dalla California ad Atlanta dopo un divorzio e che ricopre il ruolo di vicepresidente in una grossa azienda. Dopo essersi frequentati, decidono di andare a vivere insieme. Legion va in ufficio tutti i giorni e intrattiene conversazioni telefoniche con familiari e clienti. Tutto nella norma, fin quando non provano ad acquistare una casa e sorgono i primi segnali d’allarme.

Vanno a monte due tentativi, perché Legion non è in grado di fornire prove su conti finanziari intestati a suo nome. A luglio 2020 Legion è in viaggio per lavoro e non riesce a stare accanto a Reesa Teesa quando perde un figlio per aborto spontaneo. I due comunque si sposano nel 2021 e sembrano condurre una tranquilla vita matrimoniale, fin quando lei non decide di trovare un nuovo lavoro.

Da alcuni controlli emerge che il numero di previdenza sociale fornitole dal marito non corrispondeva a quello sulla licenza di matrimonio. Da quel momento in poi la verità irrompe come un fulmine a ciel sereno nella vita di Reesa: era tutto falso, un enorme bugia. Legion aveva alle spalle più di un matrimonio, non aveva legami con la sua famiglia e per vivere faceva l’autista part time. E lei stessa scopre di essere parte della bugia, perché Legion parlava a tutti di un figlio, che però non è mai nato. Il matrimonio finisce dopo meno di cinque mesi.

«Non avevo mai provato un tale livello di crudeltà e spero di non sperimentarlo mai più», confessa la donna in uno dei video. Chi sia realmente questo Legion non si sa, non in maniera ufficiale almeno. L’ultimo aggiornamento risale al 17 febbraio, quando un utente Tik Tok rivela d’averlo trovato (si chiamerebbe Jerome), ma Reesa non risponde e anzi il 19 febbraio posta un nuovo video dicendo ai suoi follower di non cercarlo più. Jerome invece ha confermato di essere proprio la persona che praticamente tutti al mondo stanno cercando, rispondendo anche a tono all’ex moglie. «Dì a tutti il vero motivo per cui ti ho lasciato: mi hai tradito», afferma lui.

Quello tra Jerome e Reesa è un battibecco a colpi di reel che non finisce qui, anche perché alimentato dal malsano voyeurismo del popolo della rete che seduto sulla poltrona e con pop corn alla mano si gusta questa nuova soap opera. Appuntamento al prossimo episodio.