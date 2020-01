WhatsApp down, impossibile condividere foto e video: cosa è successo. Problema risolto dopo un'ora

WhatsApp down. Sembra un problema risolto, ma sul web si stanno ancora susseguendo segnalazioni arrivate da parte di diversi utenti che, dal qualche minuto, non si riescono più a inviare contenuti multimediali tramite la nota applicazione di messaggistica istantanea del gruppo Facebook. Prima di mezzogiorno di oggi, domenica 19 gennaio, si sono verificati numerosi problemi con Whatsapp. In particolare, secondo le diverse segnalazioni, dalle 11.55 circa non si riescono a inviare foto, video e file audio tramite la chat. Gli utenti segnalano tutti lo stesso problema: non è possibile condividere contenuti multimediali. Il primo #whatsappdown del 2020, ironizzano alcune persone sempre su Twitter, sottolineando come non siano rari problemi del genere sull'applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp non funzionerà più dal primo febbraio su altri smartphone: ecco quali

Non si tratta certo della prima volta. Già in passato, infatti, l'applicazione ha avuto dei down che sono durati un paio di ore che non hanno permesso l’utilizzo dei contenuti multimediali. Con tutta probabilità comunque si tratta di un problema con il server, che respinge la mole enorme di vocali che partono ogni secondo: immaginate quanti miliardi di utenti abbia WhatsApp in giro per il mondo e immaginate quanti di questi in questo istante stiano provando ad inviare un vocale, probabilmente senza successo. Al momento la piattaforma di messaggistica non ha rilasciato alcun comunicato per spiegare l’accaduto.



