«Vedete un uccello in questa foto? Sbagliate tutti». L'illusione ottica manda in tilt il web

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più del 90% delle persone che vedono questanon hanno dubbi: l'animale immortalato in questo scatto è sicuramente un, forse un corvo o una cornacchia. Peccato, però, che sono stati indotti in errore dai loro stessi occhi.Questa, nelle ultime ore, è diventata virale sul web, mandando in crisi gli utenti di tutto il mondo. Una particolare, infatti, impedisce alla maggior parte degli utenti di notare che, anche se poco illuminato, si può intravedere un altro occhio, e che la punta nera a destra non è il becco di un, bensì una delle orecchie di unSolo gli occhi migliori, infatti, riescono a capire che si tratta di un felino. La posizione è buffa e innaturale, ma non ci sono dubbi: l'animale fotografato è un gatto.