Non solo Matteo Berrettini, la pesista Danielle Madam volto di Tim on air: la nuova frontiera è il 5G

È Danielle Madam, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso, il nuovo volto dell’ultimo spot di TIM. L’atleta, nata in Camerun, trasferitasi in Italia da bambina e diventata cittadina italiana dal 2021, è affiancata dal campione del tennis Matteo Berettini nella nuova tappa del racconto ‘La Forza delle Connessioni’.

Al centro della pubblicità il 5G di TIM che consente di scoprire e provare tutta la potenza e la velocità della rete mobile di ultima generazione. La campagna, avviata lo scorso anno con tanti protagonisti diversi, pone l’accento ancora una volta sulle connessioni che fanno superare le distanze e le differenze tra le persone.

La storia di Danielle Madam che si intreccia a quella di Matteo Berrettini, si aggiunge al racconto iniziato con Stefano Dolce e Domenico Gabbana e proseguito con Bobo Vieri, Costanza Caracciolo, Federica Pellegrini e Marcell Jacobs. Tutti volti che esprimono al meglio i valori della diversità, dell’inclusione e l’importanza di essere in connessione con gli altri per realizzare progetti sempre più ambiziosi. Accompagnato dalla nuova hit dei Måneskin ‘Gossip’, lo spot da 30’’ e da 15” è in onda sulle principali Tv nazionali e prevede un’importante campagna multimezzo.