TikTok, ragazzi aggrappati ai treni in corsa: i video choc virali sui social

Ragazzini, alcuni probabilmente minorenni, si riprendono mentre stanno aggrappati all'esterno di convogli ferroviari in corsa, oppure mentre scherzano e armeggiano seduti al posto dei macchinisti all'interno di cabine di guida. È il contenuto di alcuni video che stanno diventando virali su piattaforme social, come TikTok ma non solo, e che sono stati segnalati sulla linea ferroviaria emiliana.

I video sui social segnalati dalla Polfer

Una denuncia - riguardante il tratto tra Reggio Emilia e Sassuolo (Modena) - è arrivata alla Polfer che sta svolgendo accertamenti in merito. Gli atti immortalati dai filmati che girano sui social sono stati segnalati, per la loro pericolosità, anche dal segretario generale Fit Cisl dell'Emilia-Romagna, Aldo Cosenza, che parla di comportamenti «inaccettabili» che pesano come «ulteriore e insopportabile fardello» sulle spalle del personale viaggiante.