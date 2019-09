I giovani fanno sempre meno sesso. «La colpa è di videogiochi e Netflix»

I giovani non fanno più sesso, e la colpa sarebbe dei videogames: è la conclusione a cui è arrivato uno studio pubblicato sul Washington Post, secondo cui un giovane su quattro non ha più rapporti sessuali, con astinenza lunga addirittura un anno. Percentuale che arriva al 18% per le donne tra i 18 e i 30 anni. Secondo Jean Twenge, docente di psicologia all’università di San Diego, la colpa è della tecnologia: i giovani, per Twenge, «non si incontrano più nella vita reale» e non hanno più stimoli a socializzare.

Diabete, giovani sempre più a rischio: colpa di snack ipercalorici e poco sport

E punta il dito non solo contro i videogiochi, ma anche contro l’intrattenimento online e su film e serie tv in streaming come Netflix: dati allarmanti per individui che crescono sempre più soli. «I ventenni di oggi sono molto più impegnati la sera rispetto a quelli di vent’anni fa e passano la maggior parte delle loro giornate in casa - ha detto la docente - per questo ci sono molti ragazzi che non hanno un vero partner nella vita reale». «Quando si esce così poco di casa, le possibilità di socializzare e di fare sesso scendono a zero».

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA