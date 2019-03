Auschwitz, vietati i selfie nel campo di concentramento: «Sono offensivi per le vittime»

Costretti dalla totale mancanza del senso della misura dei visitatori, i dirigenti del museo di Auschwitz hanno scelto di prendere una decisione definitiva. Nessuno potrà più scattarsi selfie all'interno del tristemente famoso campo di concentramento in Polonia. Basta foto di persone in equilibrio sui binari, niente più immagini ironiche tratte dai locali. Stop. Hanno spiegato ad Auschwitz che farsi una foto, magari pure sorridenti, in quel contesto significa mancare di rispetto alla memoria delle vittime dell'Olocausto. Così il museo di Auschwitz ha pubblicato un tweet, spiegando che le foto non saranno vietate ma suggerendo agli utenti di visitare l'account Instagram del museo per capire come poterne scattare in modo rispettoso.



Photography at @AuschwitzMuseum will not be banned. Yet, we ask visitor to behave respectfully, also when taking pictures. See our @instagram account to see how images can commemorate victims & teach difficult and emotional history of #Auschwitz: https://t.co/QB6hodnnJe https://t.co/ISHepSqf2k

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 20 marzo 2019