«Meghan Markle e Kate Middleton? Sono Harry e William ad aver litigato». La clamorosa indiscrezione proviene dal Regno Unito. Una persona molto vicina al principe Carlo avrebbe rilasciato un'intervista a Fox News in cui avrebbe parlato di presunti dissapori tra i figli di Lady Diana.

A parlare sarebbe stato Nick Bullen, un regista che per molti anni ha lavorato accanto al principe Carlo. Vanity Fair riporta le sue parole: «Raccontare una disputa tra due donne giovani e glamour come Kate e Meghan fa più audience. Ma in corso c’è qualcosa di diverso, sono William e Harry ad aver litigato. La gente non vuole pensare che ci sia una faida tra loro, hanno perso la madre quando erano piccoli e la favola è che siano più uniti che mai».

Insomma, secondo Bullen la faida sarebbe tra i due principi, forse per una differenza di ruoli. Mentre Meghan e Kate, nonostante siano molto differenti, non sarebbero affatto in disaccordo. Sarà così? Staremo a vedere.



