Renato Zero, Gianni Morandi e Claudio Baglioni: su Instagram esplode il «Il Triangolo sì»

«Il Triangolo sì». E Triangolo sia, sorretto da tre colonne della musica italiana. Renato Zero, Gianni Morandi e Claudio Baglioni. Insieme, abbracciati per un selfie che racchiude la storia delle note del nostro Paese. Una foto pubblicata su Instagram che ha scatenato i fan, non solo i "sorcini" (gli storici seguaci di Renato Zero che ha condiviso il post), ma di tutta la rete social.

«Praticamente la musica italiana! I re!», scrivono gli utenti nei commenti. «Il Top, del Top, del Top non siete gelosi vero se Vi dico che Vi ho tanto amati tutt'e tre e ancora Vi Amo.!?!». E ancora: «Che gran pezzo di storia della musica siete». Un trio, anzi un Triangolo, che da no si trasformato in un grande sì.

Ok, ma perché il selfie? Dove? Cos'è? Un programma? Un concerto? Un tam tam di domande e risposte che, presto, arriveranno. Intanto aspettiamo la prospettiva Morandi, ovvero la foto scattata dal cellulare di Gianni. Insomma, febbre da venerdì sera... italiano.