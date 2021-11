Jovanotti, le 12 spiagge del Jova Beach Party 2022. Ed esce a sorpresa "Il boom"

Il Boom, all'improvviso. Titolo del pezzo in rotazione da oggi in radio di Jovanotti. Boom perché uscito a sorpresa, senza annunci di marketing, ma anticipato dallo stesso cantante sul suo profilo ufficiale Instagram. E su Youtube è già disponibile il pezzo, con un coloratissimo e psichedelico video-visual, che usa parti della canzone per giocare con suoni ed immagini.

Per “Il boom“ Jovanotti è tornato a collaborare con il leggendario producer americano Rick Rubin che dopo Oh Vita! continua a spingere Lorenzo su territori inesplorati nella musica italiana, definiti dallo stesso Jova come un "pezzo futurista". Ed infatti nel testo si gioca continuamente con le parole, si salta da significato a significato, si evoca il lockdown, lo stare chiusi in una stanza, la distanza, ma poi il boom, cancella tutte e ci porta a ballare. Tra l'altro, proprio oggi ha lanciato e presentato il Jova Beach Party 2022, con la possibilità di acquistare i biglietti.

Ecco le tappe: 12 spiagge, con partenza il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, Marina di Ravenna, Aosta, Albenga, Marina di Cerveteri, Barletta, Fermo, Roccella Jonica, Vasto, Castelvolturno, Viareggio, Bresso. Ovviamente a ballare e far ballare non ci sarà solo lui, tanti gli ospiti, ma nessun annuncio. Ed a proposito del nuovo disco, Jovanotti dice. "Ho scritto tante canzoni ma non sono un disco. Il supporto non ha più senso, molti pezzi usciranno solo in digitale, io stesso non ascolto album, ma playlist".