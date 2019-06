Politici in diretta Facebook con orecchie e baffi da gatto: «Il social manager ha sbagliato filtro»

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) 14 giugno 2019

"Clarification Notification"



Pakistan tehreek e insaf social media team is deemed to be the pioneers of social media in Pakistan. We not only price power cells in bringing Pakistani politics to internet but also feel content in setting high standards of SOPs#PTISMT

1/4 pic.twitter.com/oMPTu88LZ1 — Tehreek-e-Insaf (@InsafPK) 15 giugno 2019

Alcuni funzionari governativi deldel Pakistan sono apparsi in una diretta Facebook con orecchie e baffi da. Per alcuni minuti i politici, impegnati in una conferenza stampa nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa, sono stati vittime di questo curioso fuori programma causato da un errore tecnico. Il social media manager del partito, infatti, ha accidentalmente attivato il filtro "gatto" della fotocamera di Facebook, che modifica i volti delle persone inquadrate con orecchie e baffi da felino.Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando l'ironia degli utenti social di tutto il mondo. Per questo motivo il partito pakistano ha diramato un comunicato stampa per spiegare l'accaduto: «La commissione disciplinare del partito ha immediatamente indagato, appurando che l'incidente è stato causato da un errore umano da parte di uno dei nostri volontari».