«Andrà tutto bene», il video-simbolo del Natale 2020 e della ripresa (che arriverà)

Stare insieme, come abbiamo dimostrato di saper fare anche in questo anno turbolento segnato da una pandemia globale, per riaccendere la speranza e guardare al futuro con ottimismo. Decine di voci per augurarvi Buon Natale. E' questo il video che il Messaggero ha scelto per i suoi lettori durante le feste. Un video che parla di futuro, ingegno, talento e resilienza.

"One Voice Children’s Choir", è il coro composto da bambini dai 4 ai 18 anni e fa parte di un'organizzazione senza scopo di lucro con la missione di "ispirare il mondo attraverso il potere delle voci dei bambini". OVCC ha avuto inizio nel 2002 quando i Giochi Olimpici Invernali si sono svolti a Salt Lake City, Utah, negli USA e da lì è diventato una forza nel mondo dello spettacolo. Si sono anche esibiti alla Casa Bianca. Con oltre 3 milioni di abbonati e quasi 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, One Voice Children’s Choir è diventato un nome familiare in una missione per diffondere la speranza.

Questo Natale il coro ha pubblicato una cover di "Memories", originariamente cantata dai Maroon 5, in un'iniziativa per dimostrare come si può rimanere insieme (anche virtualmente).

«C'è un tempo in cui non mi sono mai sentito così perso - recita il testo della canzone - Quando ho sentito che tutto l'odio era troppo potente per fermarlo. Ora il mio cuore si sente come un tizzone e sta illuminando l'oscurità. Porterò queste torce per te che sai che non lascerò mai cadere. Tutti soffriranno un giorno, ma andrà tutto bene».

Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA