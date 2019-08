Nadia Toffa, la sorella rivela: «Ecco come ha reagito quando ha scoperto di avere il cancro»

Nadia Toffa, a pochi giorni dalla morte della conduttrice della Iene, la sorella Mara l'ha ricordata con tenere parole. E ha parlato anche del momento in cui la giornalista ha scoperto di avere il cancro.

Nadia Toffa, l'ex fidanzato Ferrigno: «Ho raccolto il suo ultimo desiderio, per lei era tutto»

Nadia Toffa, il commovente post di Pablo Trincia: «Si aggiunge dolore al dolore»

In un'intervista su Gente, ripresa dal sito Sussidiario, la sorella ha rivelato: «Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia - racconta la sorella Mara -. Un concentrato di energie belle. Sono stata un po’ la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età».

E ha aggiunto: «Era un’anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé. Della sua battaglia contro il cancro diceva 'Adesso la mia battaglia è questa e io non mi tiro indietro'. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella».

Ora la famiglia sta pensando di realizzare qualcosa in suo ricordo. «Sì, dovremo pensare a qualcosa in sua memoria, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui».



Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA