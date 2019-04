Il Monopoly, arriva la nuova versione che celebra la pizza

Monopoly, le vecchie pedine hanno i giorni contati: voto online per scegliere le sostitute



Da oggi i gusti di Pizza più amati saranno il ''terreno'' di gioco del nuovo ed entusiasmante Monopoly Pizza. Cosa ha di diverso il Monopoly Pizza rispetto alle altre versioni del gioco? In questa nuova versione del Monopoly, l'elemento più distintivo è rappresentato dal delizioso tabellone completamente tematizzato con i più svariati gusti di pizza della tradizione italiana (Margherita, Bufala, Salame Piccante,...) oltre che quelli più amati dai più giovani sperimentatori (Wurstel e patatine). La persona che al termine della partita possiede il maggior numero di pizze - oltre che le più gustose - vince il gioco e viene proclamato da Mr. Monopoly il più grande esperto di pizza. Monopoly Pizza è la nuovissima versione lanciata da Hasbro nel 2019. Dal lontano 1935 ad oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 paesi nel mondo. Monopoly è un'icona pop che ha coinvolto e ispirato cinema e moda. Oggi, per la prima volta, il gioco di contrattazione più famoso e giocato, grazie anche alla sua capacità di reinventarsi proponendo versioni sempre innovative e diverse, veste i panni di un prodotto gastronomico, un piatto il cui Dna è tutto italiano: la Pizza, che da sempre viene associata al concetto di divertimento, felicità, condivisione e convivialità come d'altronde una bella partita a Monopoly.Da oggi i gusti di Pizza più amati saranno il ''terreno'' di gioco del nuovo ed entusiasmante Monopoly Pizza. Cosa ha di diverso il Monopoly Pizza rispetto alle altre versioni del gioco? In questa nuova versione del Monopoly, l'elemento più distintivo è rappresentato dal delizioso tabellone completamente tematizzato con i più svariati gusti di pizza della tradizione italiana (Margherita, Bufala, Salame Piccante,...) oltre che quelli più amati dai più giovani sperimentatori (Wurstel e patatine). La persona che al termine della partita possiede il maggior numero di pizze - oltre che le più gustose - vince il gioco e viene proclamato da Mr. Monopoly il più grande esperto di pizza. Monopoly Pizza è la nuovissima versione lanciata da Hasbro nel 2019.

Il suo lancio è stato accompagnato da un tour guidato da Vincenzo Falcone Delicious, uno dei food-creator più seguiti e coinvolgenti in Italia che sfiora i 200mila follower su Instagram. Vincenzo ha toccato 3 importanti città italiane: Napoli, Roma e Milano per sfidare a un tiro di dadi sul nuovo tabellone 3 big star della pizza nostrana come Gino Sorbillo, Stefano Callegari, Luigi & Vincenzo Capuano, che hanno dedicato un loro prezioso tributo preparando la loro speciale ricetta dedicata al nuovo Monopoly

© RIPRODUZIONE RISERVATA