Melissa Satta: «Bimbo interista aggredito in tribuna»: la denuncia della showgirl su Instagram

Melissa Satta ha denunciato su Instagram un bruttissimo episodio avvenuto sugli spalti dello stadio Franchi in occasione della partita Fiorentina - Inter. Un bambino sarebbe stato aggredito verbalmente allo stadio per aver esultato dopo un gol. La showgirl, che ieri era a Firenze per assistere al match, durante la partita ha postato diverse stories su Instagram e in una di queste ha raccontato cosa è accaduto in tribuna.

Melissa Satta a Verissimo: «La crisi con Boateng? Non dirò mai di chi è la colpa»

«Lì in mezzo c'era seduto un bimbo di 10 anni con il suo papà - scrive la Satta postando la foto della tribuna del Franchi -, al secondo gol dell'Inter ha esultato insieme al suo papà e i due sono stati aggrediti verbalmente dai 'tifosi' della Fiorentina. Il papà e il bambino sono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina che devo dire si sono comportati benissimo e hanno cercato di tranquillizzare il bimbo, perché la situazione stava degenerando. Io mi chiedo: non vi vergognate a far piangere e spaventare un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore? Mi dispiace ma io non vi chiamo tifosi, i tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti!».

Melissa Satta e il ritorno con Kevin Prince Boateng: «Avanti a testa alta. Vorrei una sorellina per Maddox»

Nella stessa stories la Satta sottolinea di non avercela né con i tifosi viola né con la Fiorentina: «Firenze è stupenda, la Fiorentina pure come tutti i fiorentini. Ma queste persone che hanno fatto questo sono da lasciare a casa e non bisogna permettergli di rovinare il nome del tifo Fiorentina».

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA